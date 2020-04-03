"Вы просто д*рьмо": звездный футболист жестко ответил на предложение тестировать вакцину от коронавируса в Африке

Самюэля Это'О оскорбили слова представителей французской медицины.

Бывший нападающий "Челси", "Барселоны" и сборной Камеруна Самюэль Это'О раскритиковал французских экспертов, которые предложили тестировать вакцину от коронавируса на жителях Африки.

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На своей странице в Instagram футболист опубликовал отрезок беседы главы службы реанимации одного из госпиталей Парижа Жана-Поля Мира и профессора Камила Лохта на телеканале LCI. Они обсуждали возможность тестирования на африканцах одного из вида вакцин.

"С*кины дети. Вы просто д*рьмо. Африка - не площадка для ваших игр", - подписал ролик Это'О.

Камерунского футболиста поддержали его известные коллеги - Дидье Дрогба и Демба Ба.

Напомним, в мире зафиксировано уже более миллиона случаев заражения COVID-19. Более 53 тысяч человек погибли.

39-летний Это'О завершил карьеру в прошлом году.

УНИАН ранее сообщал о том, что бывший президент "Марселя" умер от коронавируса в Африке.