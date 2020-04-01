Бывший президент Марселя умер от коронавируса в Африке

Пап Диуф попал в больницу, где спасти его не смогли.

Бывший президент французского клуба "Марсель" Пап Диуф умер от последствий заражения коронавирусом.

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Об этом сообщает Teledakar.

30 марта Диуф был доставлен в одну из больниц Дакара (Сенегал) с подтвержденным вирусом COVID-19. Врачи пытались помочь, но бывший функционер скончался от осложнений.

Пап Диуф работал президентом "Марселя" в период с 2005-го по 2009-й год. При нем клуб дважды занимал второе место в чемпионате Франции и два раза выходил в финал Кубка страны.

Напомним, в мире объявлена пандемия коронавируса. По состоянию на 1 апреля зарегистрировано уже более 859 тысяч случаев заражения, а также более 42 тысяч летальных исходов.

УНИАН ранее сообщал о том, что от коронавируса умер бывший президент мадридского "Реала".