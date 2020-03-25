Бельгийский клуб выкупит у Шахтера футболиста сборной Украины - СМИ

"Брюгге" хочет продолжить сотрудничество с Эдуардом Соболем.

Бельгийский "Брюгге" выкупит у донецкого "Шахтера" защитника сборной Украины Эдуарда Соболя.

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Об этом сообщает издание Voetbal24.

24-летний футболист выступает за "Брюгге" на правах аренды, а в клубе довольны его игрой и хотят оформить полноценный контракт.

По данным источника, сумма трансфера составит 4 миллиона евро, однако бельгийцы в ходе переговоров рассчитывают получить скидку.

В текущем сезоне чемпионата Бельгии Соболь провел 26 матчей и отдал 3 ассиста. Также на его счету 6 поединков в Лиге чемпионов. Защитник с 2016 года вызывается в сборную Украины, за которую сыграл уже 14 матчей.

Стоит отметить, что чемпионаты Бельгии и Украины в настоящий момент остановлены из-за пандемии коронавируса.

УНИАН ранее сообщал о том, что футболист "Шахтера" во время карантина поучаствовал в кулинарном челлендже.