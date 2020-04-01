"Кто-то врет": футбольные фанаты в Беларуси решили бойкотировать матчи из-за коронавируса

Болельщики "Немана" демонстративно отказались от посещения стадиона, а их примеру последовали фанаты других клубов.

Фанаты футбольного клуба "Неман" из Гродно призвали людей не ходить на поединки чемпионата Беларуси и оставаться дома из-за пандемии COVID-19.

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Заявление болельщиков опубликовал sport.tut.by.

"Мы, болельщики ФК "Неман", хотим обратиться ко всем активным фанатам страны. Мы осознаем, что нам "кто-то врет", и из-за сложной эпидемиологической ситуации в стране мы перестаем посещать домашние и выездные матчи нашей команды. Это решение непростое, нам сложно оставить команду без поддержки, но сейчас главное - здоровье наших граждан.

Мы призываем все фанатские движения Беларуси к этому. Давайте останемся дома, снизим риски, связанные с распространением коронавируса, защитим себя и своих близких", - сказано в обращении.

Также фанаты призвали Федерацию футбола Беларуси остановить чемпионат, который остается единственным действующим в Европе.

Позже к этой инициативе присоединились болельщики других ведущих клубов страны.

УНИАН ранее сообщал о том, что экс-форвард сборной Украины попал в команду тура чемпионата Беларуси после победного гола.