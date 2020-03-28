Названы лучшие футболист и тренер УПЛ по итогам марта

Награды получили представители "Зари" и "Десны".

Украинская Премьер-лига назвала имена лучших футболиста и тренера чемпионата по итогам марта.

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Об этом сообщается на официальном сайте УПЛ.

По итогам голосования лучшими были признаны защитник "Зари" Богдан Михайличенко и главный тренер "Десны" Юрий Рябоконь.

Михайличенко набрал 37% голосов и незначительно опередил форварда "Десны" Александра Филиппова (33%). У Рябоконя - 54% голосов болельщиков, он обошел наставника "Зари" Виктора Скрипника (39%).

Напомним, в УПЛ было сыграно три тура. На данный момент чемпионат приостановлен на неопределенный срок.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что УПЛ перенесла выборы президента из-за коронавируса.