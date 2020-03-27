УПЛ перенесла выборы президента из-за коронавируса: названа новая дата

Избрать нового руководителя лиги хотят в конце апреля.

Выборы президента украинской Премьер-лиги не состоятся 7 апреля, как планировалось ранее.

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Об этом сообщила пресс-служба УПЛ.

Данное решение связано с мировой пандемией коронавируса и карантином в Украине. В стране запрещены собрания более 10 человек до 24 апреля.

Новая дата заседания - 27 апреля. Если ситуация не улучшится, а карантин будет продлен, то выборы вновь перенесут.

Президентом УПЛ является швейцарец Томас Гримм, который покинет этот пост, так как не выставил свою кандидатуру на будущее голосование. Известно, что на должность претендует глава Федерации футбола Львовской области и бывший вице-президент "Руха" Александр Шевченко.

Футбольный чемпионат Украины в настоящий момент остановлен из-за карантина.

УНИАН ранее сообщал о том, что УЕФА может возобновить УПЛ и еще 11 чемпионатов летом.