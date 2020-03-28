"Сложно что-то планировать": в УЕФА рассматривают перенос старта следующего сезона

Пока организация может лишь предполагать, как будет развиваться ситуация с пандемией.

УЕФА допускает перенос старта следующего футбольного сезона, если карантин из-за пандемии коронавируса затянется.

Читайте такжеУЕФА может возобновить УПЛ и еще 11 чемпионатов летом - СМИ

Об этом заявил президент организации Александер Чеферин, которого цитирует Calciomercato.

"Сложно что-то планировать, когда мы не знаем сроки этой пандемии. Мы можем завершить турниры в мае, июне или даже в августе, после чего будет отложен старт следующего сезона. Сейчас в разработке остаются все сценарии, но пока это всего лишь гипотезы.

Я не в восторге от идеи проводить матчи без зрителей, особенно финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы. Однако ныне на первом месте стоит жизнь и здоровье людей", - подчеркнул Чеферин.

Руководитель УЕФА также отметил, что вмешательства в финансовые дела клубов не будет:

"У нас нет юридических оснований, чтобы регулировать процесс снижения зарплат игроков или переподписание контрактов. Это остается на совести клубов и футболистов. А вот правила финансового фэйр-плей, скорее всего, будут пересмотрены, потому что мир никогда уже не будет прежним".

Напомним, в настоящий момент турниры в Европе остановлены. Матчи продолжаются только в Беларуси. Также были перенесены финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы, а Евро-2020 пройдет уже в следующем году.

УНИАН ранее сообщал о том, что ФИФА примет важное решение для спасения футбольного сезона.