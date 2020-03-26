ФИФА примет важное решение для спасения футбольного сезона - СМИ

Все клубы будут обязаны продлить истекающие контракты с футболистами.

ФИФА обяжет все клубы продлить контракты футболистов, которые истекают 30 июня.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на внутренний документ Международной футбольной федерации.

Благодаря этому решению футбольный сезон может быть продлен за пределы июня на необходимый срок, и футболисты смогут доиграть его в своих нынешних командах.

Соглашения, согласно задумке, должны быть продлены до того момента, пока сезон не будет доигран.

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"Если срок действия соглашения истекает в первоначальную дату окончания сезона, договор продлевается до новой даты его завершения", - говорится в документе.

Аналогичный подход будет использоваться и в отношении контрактов на сезон 2020-2021, их стартовая дата должна быть изменена в соответствии с новым календарем.

Кроме того, ФИФА планирует скорректировать сроки трансферных окон.

Окончательное решение по этому вопросу еще не принято. Члены рабочей группы ФИФА обсудят документ в ближайшее время.

Совет ФИФА имеет право вносить поправки в регламент в связи с непредвиденными обстоятельствами, в число которых входит пандемия коронавируса.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что УЕФА перенес финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы.