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ФИФА примет важное решение для спасения футбольного сезона - СМИ

21:09, 26 марта 2020
Футбол
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ФИФА / REUTERS

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на внутренний документ Международной футбольной федерации.

Благодаря этому решению футбольный сезон может быть продлен за пределы июня на необходимый срок, и футболисты смогут доиграть его в своих нынешних командах.

Соглашения, согласно задумке, должны быть продлены до того момента, пока сезон не будет доигран.

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"Если срок действия соглашения истекает в первоначальную дату окончания сезона, договор продлевается до новой даты его завершения", - говорится в документе.

Аналогичный подход будет использоваться и в отношении контрактов на сезон 2020-2021, их стартовая дата должна быть изменена в соответствии с новым календарем.

Кроме того, ФИФА планирует скорректировать сроки трансферных окон.

Окончательное решение по этому вопросу еще не принято. Члены рабочей группы ФИФА обсудят документ в ближайшее время.

Совет ФИФА имеет право вносить поправки в регламент в связи с непредвиденными обстоятельствами, в число которых входит пандемия коронавируса.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что УЕФА перенес финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы.

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