Одноклубник украинца Малиновского заразился коронавирусом

Марко Спортьелло стал первым игроком "Аталанты" с COVID-19.

Вратарь итальянской "Аталанты" Марко Спортьелло заразился коронавирусом.

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Об этом сообщил официальный сайт клуба.

27-летний футболист сдал положительный тест на заболевание, однако симптомов у него пока нет. Спортьелло находится под наблюдением врачей.

Голкипер стал первым игроком "Аталанты", который заразился коронавирусом. Стоит отметить, что за команду также выступает полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский.

"Аталанта" находится на карантине, как и весь итальянский футбол. В стране зафиксировано более 69 тысяч случаев заражения COVID-19, а также порядка 6800 жертв.

УНИАН ранее сообщал о том, что в "Аталанте" от коронавируса умерло уже четыре сотрудника.