В Аталанте украинца Малиновского от коронавируса умерло уже четыре сотрудника

Клуб продолжает нести потери.

"Аталанта" сообщила о смерти двух сотрудников из-за коронавируса.

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Заявление появилось на официальном сайте клуба Серии A.

Одним из них был скаут Альбино Броньи, который работал в клубе 30 лет. Второй - массажист молодежных команд Саверино Поссенти.

Это не первые жертвы в клубе. Ранее "Аталанта" сообщила о смерти тренеров Энцо Марандо и Энцо Донины, которые работали в академии итальянского клуба.

Стоит отметить, что за "Аталанту" выступает полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский. Чемпионат Италии остановлен, а все клубы находятся на карантине.

Италия стала одним из эпицентров пандемии коронавируса в Европе. В стране уже зафиксировано более 47 тысяч случаев заражения.

УНИАН ранее сообщал о смерти из-за коронавируса бывшего президента мадридского "Реала".