Названы самые высокооплачиваемые футболисты и тренеры мира

Озвучены суммы, которые получают звезды мирового футбола.

Издание France Football опубликовало тройки самых высокооплачиваемых футболистов и футбольных тренеров мира.

Об этом France Football сообщает в Twitter.

При составлении рейтингов учитывались зарплата, доходы от рекламы, а также бонусные выплаты.

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Среди футболистов больше всех зарабатывает нападающий "Барселоны" Лионель Месси. Его годовой доход составляет 131 миллион евро.

В тройку также входят форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду (118 миллионов евро) и звезда ПСЖ Неймар (95 миллионов евро).

Самым высокооплачиваемым тренером мира является аргентинец Диего Симеоне, который возглавляет "Атлетико". Его годовой доход - 40,5 миллиона евро.

В топ-3 также входят Антонио Конте из "Интера" (30 миллионов евро) и главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола (27 миллионов евро).

Ранее УНИАН также сообщал о том, что был представлен рейтинг футбольных клубов по стоимости состава.