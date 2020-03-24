Названы самые высокооплачиваемые футболисты и тренеры мира
Издание France Football опубликовало тройки самых высокооплачиваемых футболистов и футбольных тренеров мира.
Об этом France Football сообщает в Twitter.
При составлении рейтингов учитывались зарплата, доходы от рекламы, а также бонусные выплаты.
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Среди футболистов больше всех зарабатывает нападающий "Барселоны" Лионель Месси. Его годовой доход составляет 131 миллион евро.
В тройку также входят форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду (118 миллионов евро) и звезда ПСЖ Неймар (95 миллионов евро).
Самым высокооплачиваемым тренером мира является аргентинец Диего Симеоне, который возглавляет "Атлетико". Его годовой доход - 40,5 миллиона евро.
В топ-3 также входят Антонио Конте из "Интера" (30 миллионов евро) и главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола (27 миллионов евро).
Ранее УНИАН также сообщал о том, что был представлен рейтинг футбольных клубов по стоимости состава.