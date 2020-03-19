Один клуб УПЛ вошел в топ-100 мира по стоимости футболистов

На первом месте оказался "Манчестер Сити".

Донецкий "Шахтер" вошел в топ-100 футбольных клубов мира по суммарной стоимости игроков команды.

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Рейтинг представил портал Transfermarkt, который специализируется на цене футболистов.

"Горняки" заняли 69-е место и стали единственным представителем украинской Премьер-лиги в этом списке. Стоимость состава чемпиона Украины оценена в 150,6 миллиона евро.

На первом месте расположился "Манчестер Сити" - 1,27 миллиарда евро. В топ-3 входят также "Ливерпуль" (1,19 млрд евро) и мадридский "Реал" (1,08 млрд евро).

Топ-10 рейтинга:

1. "Манчестер Сити" - 1,27 млрд евро

2. "Ливерпуль" - 1,19

3. "Реал" - 1,08

4. "Барселона" - 1,06

5. "Пари Сен-Жермен" - 1,02

6. "Бавария" - 935,15 млн евро

7. "Атлетико" - 870,5

8. "Тоттенхэм" - 863,5

9. "Челси" - 829,05

10. "Манчестер Юнайтед" - 798,05.

УНИАН ранее сообщал о том, что назван самый дорогой состав футбольного клуба в Европе.