УЕФА предложил три возможные даты завершения футбольного сезона

Нынешний футбольный сезон может затянуться до конца лета.

УЕФА предложил всем федерациям, лигам и клубам Европы три варианта календаря этого сезона.

Об этом стало известно "Спорт-Экспрессу".

К первоначальному варианту, которым являлось завершение всех внутренних чемпионатов, кубков и еврокубков, а также плей-офф квалификации Евро-2020 до 30 июня, рабочая группа УЕФА добавила для обсуждения и анализа еще два варианта.

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В УЕФА предлагают варианты завершить сезон до 31 июля или до 31 августа.

При такой ситуации сезон 2020-2021 придется начинать позже обычного. Кроме того, необходимо будет разработать общее решение проблемы контрактов футболистов, которые у многих истекают в мае или июне, а также найти компромисс с телетрансляторами.

Напомним, на данный момент футбольный сезон в Европе остановлен во всех странах, кроме Беларуси. Для того, чтобы клубы могли завершить сезон, УЕФА перенес Евро-2020 на следующий год.

Как сообщал УНИАН, ранее АПЛ объявила о переносе даты возобновления чемпионата.