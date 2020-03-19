АПЛ объявила о переносе даты возобновления чемпионата
Чемпионат Англии по футболу в связи с пандемией коронавируса не возобновится как минимум до 30 апреля.
Об этом сообщил официальный сайт АПЛ.
Изначально АПЛ была приостановлена до 4 апреля, однако теперь срок остановки турнира продлен почти на месяц.
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"Правила футбольной ассоциации (FA) подразумевают, что сезон должен быть завершен не позднее 1 июня. Однако руководство FA решило продлить сроки сезона-2019/2020", - говорится в заявлении АПЛ.
Данное решение касается не только АПЛ, но и низших лиг английского футбола.
В Великобритании жертвами коронавируса стали уже 72 человека. Всего зафиксировано 2642 случая заражения.
Ранее УНИАН также сообщал о том, что в футбольном клубе из чемпионата Испании коронавирусом заразились 15 человек.