АПЛ объявила о переносе даты возобновления чемпионата

Английский футбол не вернется раньше конца апреля.

Чемпионат Англии по футболу в связи с пандемией коронавируса не возобновится как минимум до 30 апреля.

Об этом сообщил официальный сайт АПЛ.

Изначально АПЛ была приостановлена до 4 апреля, однако теперь срок остановки турнира продлен почти на месяц.

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"Правила футбольной ассоциации (FA) подразумевают, что сезон должен быть завершен не позднее 1 июня. Однако руководство FA решило продлить сроки сезона-2019/2020", - говорится в заявлении АПЛ.

Данное решение касается не только АПЛ, но и низших лиг английского футбола.

В Великобритании жертвами коронавируса стали уже 72 человека. Всего зафиксировано 2642 случая заражения.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что в футбольном клубе из чемпионата Испании коронавирусом заразились 15 человек.