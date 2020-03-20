Украинский футболист, выполняя челлендж, попал туалетной бумагой девушке по лицу (видео)
17:47, 20 марта 2020Футбол
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Владислав Дубинчак справился с задачей не лучшим образом.
Владислав Дубинчак со своей девушкой / фото: instagram.com/dubaa_4444
Защитник львовских "Карпат" Владислав Дубинчак курьезно выполнил популярный в сети челлендж "Оставайтесь дома".
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Видео Дубинчак, который является воспитанником киевского "Динамо", опубликовал в своем Instagram.
Дубинчак жонглировал рулоном туалетной бумаги, но в один момент что-то пошло не так и футболист запустил бумагой в лицо своей девушки Мирославы, которая сидела сбоку от камеры. Эта ситуация вызвала у пары смех.
"Берегите своих девушек", - написал Дубинчак под видео, передавая эстафету.
Ранее УНИАН также сообщал о том, что к челленджу с туалетной бумагой присоединился президент "Динамо" Игорь Суркис.
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