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Украинский футболист, выполняя челлендж, попал туалетной бумагой девушке по лицу (видео)

17:47, 20 марта 2020
Футбол
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Владислав Дубинчак со своей девушкой / фото: instagram.com/dubaa_4444

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Видео Дубинчак, который является воспитанником киевского "Динамо", опубликовал в своем Instagram.

Дубинчак жонглировал рулоном туалетной бумаги, но в один момент что-то пошло не так и футболист запустил бумагой в лицо своей девушки Мирославы, которая сидела сбоку от камеры. Эта ситуация вызвала у пары смех.

"Берегите своих девушек", - написал Дубинчак под видео, передавая эстафету.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что к челленджу с туалетной бумагой присоединился президент "Динамо" Игорь Суркис.

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