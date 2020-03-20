Президент Динамо Суркис присоединился к челленджу с туалетной бумагой (видео)

Руководитель клуба передал эстафету наставнику команды Алексею Михайличенко.

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис принял участие в челлендже "Оставайся дома" (#StayAtHomeChallenge), который посвящен борьбе с пандемией коронавируса.

Руководитель столичного клуба успешно понабивал рулон туалетной бумаги, после чего передал эстафету главному тренеру команды Алексею Михайличенко.

Видео опубликовал Instagram-аккаунт "Брутальный Футбол".

Напомним, чемпионат Украины по футболу, как и другие европейские турниры, ушел на карантин из-за коронавируса. Все футболисты находятся дома.

УНИАН ранее сообщал о том, что вратарь сборной Украины Пятов с известным телеведущим оригинально обыграл челлендж с туалетной бумагой.