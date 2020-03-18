В футбольном клубе из чемпионата Испании коронавирусом заразились пятнадцать человек

Среди тех, у кого выявлен вирус, есть три футболиста.

В футбольном клубе "Алавес", который выступает в высшем дивизионе чемпионата Испании, выявлено сразу 15 случаев заражения коронавирусом.

Об этом сообщил официальный сайт "Алавеса".

Covid-19 выявлен у троих футболистов, имена которых не называются, и семерых членов тренерского штаба. Кроме того, заразились пять сотрудников клуба из нефутбольных отделов.

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Отмечается, что все они чувствуют себя хорошо и не проявляют симптомов болезни.

"Клуб проявил инициативу в проверке тестов, результаты показали, что это лучший способ безотлагательно выявить случаи заболевания и принять профилактические меры для уменьшения, насколько это возможно, большего количества инфекций", - говорится в заявлении "Алавеса".

Напомним, чемпионат Испании на данный момент приостановлен.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что второй случай заражения коронавирусом был зафиксирован в "Ювентусе".