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В футбольном клубе из чемпионата Испании коронавирусом заразились пятнадцать человек

19:37, 18 марта 2020
Футбол
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Игроки Алавеса / фото: facebook.com/deportivoalaves

Об этом сообщил официальный сайт "Алавеса".

Covid-19 выявлен у троих футболистов, имена которых не называются, и семерых членов тренерского штаба. Кроме того, заразились пять сотрудников клуба из нефутбольных отделов.

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Отмечается, что все они чувствуют себя хорошо и не проявляют симптомов болезни.

"Клуб проявил инициативу в проверке тестов, результаты показали, что это лучший способ безотлагательно выявить случаи заболевания и принять профилактические меры для уменьшения, насколько это возможно, большего количества инфекций", - говорится в заявлении "Алавеса".

Напомним, чемпионат Испании на данный момент приостановлен.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что второй случай заражения коронавирусом был зафиксирован в "Ювентусе".

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