Почти полтора миллиарда: назван самый дорогой состав футбольного клуба в Европе

Наибольшую ценность имеет "Ливерпуль".

"Ливерпуль" возглавил рейтинг футбольных клубов из топ-5 лиг Европы по стоимости всех игроков.

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Рейтинг составил аналитический центр CIES Football Observatory.

Для оценки суммы аналитики использовали 20 самых ценных игроков в каждой команде. Для определения стоимости был разработан специальный алгоритм.

Первое место занял "Ливерпуль", состав которого оценен в 1,405 миллиарда евро. На втором месте - "Манчестер Сити" (1,361 миллиарда), а тройку замыкает "Барселона" (1,17 миллиарда).

Топ-10 рейтинга CIES:

1. "Ливерпуль" - 1,405 млрд евро;

2. "Манчестер Сити" - 1,361 млрд евро;

3. "Барселона" - 1,17 млрд евро;

4. "Реал" - 1,1 млрд евро;

5. "Челси" - 1,008 млрд евро;

6. "Манчестер Юнайтед" - 1,007 млрд евро;

7. ПСЖ - 979 млн евро;

8. "Атлетико" - 836 млн евро;

9. "Тоттенхэм" - 787 млн евро;

10. "Ювентус" - 783 млн евро.

УНИАН ранее сообщал о том, что "Ливерпуль" уступил "Атлетико" и покинул Лигу чемпионов.