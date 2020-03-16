Почти полтора миллиарда: назван самый дорогой состав футбольного клуба в Европе
"Ливерпуль" возглавил рейтинг футбольных клубов из топ-5 лиг Европы по стоимости всех игроков.
Читайте такжеПогиб брат игрока Ливерпуля: в ДТП разбилась гвинейская футбольная команда
Рейтинг составил аналитический центр CIES Football Observatory.
Для оценки суммы аналитики использовали 20 самых ценных игроков в каждой команде. Для определения стоимости был разработан специальный алгоритм.
Первое место занял "Ливерпуль", состав которого оценен в 1,405 миллиарда евро. На втором месте - "Манчестер Сити" (1,361 миллиарда), а тройку замыкает "Барселона" (1,17 миллиарда).
Топ-10 рейтинга CIES:
1. "Ливерпуль" - 1,405 млрд евро;
2. "Манчестер Сити" - 1,361 млрд евро;
3. "Барселона" - 1,17 млрд евро;
4. "Реал" - 1,1 млрд евро;
5. "Челси" - 1,008 млрд евро;
6. "Манчестер Юнайтед" - 1,007 млрд евро;
7. ПСЖ - 979 млн евро;
8. "Атлетико" - 836 млн евро;
9. "Тоттенхэм" - 787 млн евро;
10. "Ювентус" - 783 млн евро.
УНИАН ранее сообщал о том, что "Ливерпуль" уступил "Атлетико" и покинул Лигу чемпионов.