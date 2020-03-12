Лига чемпионов: Атлетико в овертайме выбил Ливерпуль, ПСЖ прошел Боруссию

Действующий обладатель трофея драматично покинул турнир.

11 марта состоялось еще два матча 1/8 финала Лиги чемпионов, по итогам которых определились два четвертьфиналиста турнира. "Ливерпуль" принимал "Атлетико", а ПСЖ - "Боруссию".

"Атлетико" удалось пройти "Ливерпуль" в овертайме. В основное время матча "красные" смогли лишь раз огорчить Яна Облака, который демонстрировал чудеса в воротах - отличился Джоржиньо Вейналдум. Также стоит вспомнить про попадание Эндрю Робертсона в перекладину.

В начале овертайма Роберто Фирмино удвоил преимущество "красных", однако в следующие несколько минут "Атлетико" шокировал соперника. Маркос Льоренте забил сперва после ошибки голкипера Адриана, а затем еще раз отличился дальним ударом.

Таким образом, "Ливерпуль" не сможет защитить свой титул и выиграть ЛЧ во второй раз подряд.

"Ливерпуль" - "Атлетико" - 2:3 (первый матч - 0:1)

Голы: Вейналдум, 43, Фирмино, 94 - Льоренте, 97, 105+1, Мората, 120+1

"Ливерпуль": Адриан, Александер-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Робертсон, Окслейд-Чемберлен (Милнер, 82), Хендерсон (Фабиньо), Вейналдум (Ориги, 106), Салах, Фирмино (Минамино, 113), Мане

"Атлетико": Облак, Триппьер (Врсалько, 91), Савич, Фелипе, Лоди, Коке, Сауль, Партей, Корреа (Хименес, 106), Коста (Льоренте, 55), Фелиш (Мората, 103)

Предупреждения: Александер-Арнольд - Мората, Парти

ПСЖ при пустых трибунах сумел одержать сухую победу над "Боруссией". В середине первого тайма Неймар головой в падении замкнул навес с углового, а перед самым перерывом Хуан Бернат в касание переправил мяч в сетку после паса справа.

ПСЖ вышел в четвертьфинал ЛЧ впервые с 2016 года.

ПСЖ - "Боруссия" Д - 2:0 (первый матч - 1:2)

Голы: Неймар, 28, Бернат, 45+2

ПСЖ: Навас, Керер, Маркиньос, Кимпембе, Бернат, Ди Мария (Кюрзава, 79), Паредес (Куасси, 90+2), Гуйе, Неймар, Сарабия (Мбаппе, 63), Кавани

"Боруссия" Д: Бюрки, Пищек, Хуммельс, Загаду, Хакими (Гетце, 87), Джан, Витсель (Рейна, 71), Геррейру, Санчо, Холанд, Азар (Брандт 69)

Предупреждения: Неймар, Маркиньос, Ди Мария, Мбаппе - Холанд, Хуммельс, Джан

Удаление: Джан, 89 (второе предупреждение)

Ранее УНИАН сообщал о том, что в четвертьфинал ЛЧ пробились "Аталанта" и "РБ Лейпциг".