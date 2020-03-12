Матчи Реала и Ювентуса в плей-офф Лиги чемпионов перенесены на неопределенный срок

В клубах были зафиксированы случаи заражения коронавирусом.

Сразу два ответных поединка 1/8 финала Лиги чемпионов перенесены из-за коронавируса - "Манчестер Сити" - "Реал" и "Ювентус" - "Лион".

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О переносе игры "Сити" и "Реала" (первый матч - 2:1) сообщила пресс-служба английского клуба. Это связано с 15-дневным карантином, в который были помещены футболисты мадридского клуба.

Ранее у одного из игроков баскетбольной команды "Реала" был обнаружен коронавирус.

Перенос игры "Юве" и "Лиона" (первый матч - 0:1) подтвердила пресс-служба УЕФА. Накануне коронавирус был найден у защитника туринского клуба Даниэле Ругани.

Новые даты поединков пока не уточняются. Обе встречи должны были состояться 17 марта.

Как сообщал УНИАН, 17 марта УЕФА может поставить на паузу все матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы.