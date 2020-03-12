Футболист Ювентуса заразился коронавирусом

Туринский топ-клуб официально объявил о болезни Даниэле Ругани.

Защитник туринского "Ювентуса" Даниэле Ругани заболел коронавирусом.

Об этом сообщил официальный сайт туринского клуба.

Ругани прошел тест, который выявил присутствие коронавируса в организме.

Читайте такжеУкраинского футболиста могут не отпустить в сборную из-за коронавируса в Италии

Симптомов болезни у футболиста в настоящее время не наблюдается, однако "Ювентус" проводит все необходимые меры для изоляции игрока. В частности, клуб составляет список всех тех, кто контактировал с Ругани в последнее время.

В текущем сезоне на счету 25-летнего защитника 7 матчей в футболке "Ювентуса".

Напомним, все спортивные мероприятия в Италии, включая Серию А, остановлены до 3 апреля.

Отметим, что "Ювентус" продолжает борьбу в Лиге чемпионов. Судя по всему, матч "Ювентус" - "Лион", который запланирован на 17 марта, будет перенесен.

Как сообщал УНИАН, ранее из-за коронавируса УЕФА перенес матчи двух итальянских топ-клубов в Лиге Европы.