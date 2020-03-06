Каждый клуб УПЛ в следующем году должен создать женскую команду

В УАФ была принята стратегия развития женского футбола.

Исполком Украинской ассоциации футбола утвердил стратегию развития женского футбола.

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Об этом сообщил президент УАФ Андрей Павелко на своей странице в Facebook.

"Исполком утвердил стратегию женского футбола на ближайшие 4 года. Она предусматривает настоящую революцию в клубном женском футболе. В частности, это обязательное наличие женских команд во всех клубах УПЛ c сезона 2021/2022.

Это цели, для реализации которых нужно еще многое сделать", - написал Павелко.

Стоит отметить, что в Украине с 1992 года проводится национальный чемпионат по женскому футболу. Восьмикратным чемпионом является харьковский клуб "Жилстрой-1".

УНИАН ранее также сообщал о том, что УАФ утвердила расширение УПЛ до шестнадцати команд.