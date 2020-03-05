УАФ утвердила расширение чемпионата Украины до шестнадцати команд

В УПЛ будут играть шестнадцать клубов, начиная с сезона 2021-2022.

Исполком Украинской ассоциации футбола утвердил расширение чемпионата Украины до шестнадцати команд, начиная с сезона 2021/2022.

Об этом сообщил президент УАФ Андрей Павелко на своей странице в Facebook.

"Важным и положительным решением исполкома стало возвращение к формату УПЛ с участием 16 клубов, который заработает с сезона 2021/2022", - написал Павелко.

Читайте такжеУПЛ обошла РПЛ в рейтинге лучших футбольных чемпионатов

"Это один из главных признаков того, что украинский футбол растет после нескольких сложных лет в условиях войны и экономического спада. Это новые возможности для роста клубов и привлечения болельщиков на стадионы в разных уголках Украины", - отметил президент УАФ.

Также, по словам Павелко, с сезона 2021-2022 VAR будет задействован на всех матчах УПЛ.

Напомним, на данный момент в УПЛ участвует двенадцать команд.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что УПЛ подтвердила изменение календаря для подготовки сборной к Евро-2020.