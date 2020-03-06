"Не заметил разницу": нападающий Динамо Беседин рассказал, как принял запрещенный препарат

Футболист пожаловался на головную боль и получил таблетку из личной аптечки врача.

Нападающий киевского "Динамо" Артем Беседин рассказал о том, как запрещенный препарат фонтурацетам попал к нему в организм, за что впоследствии он был дисквалифицирован УЕФА.

Читайте такжеФорвард Динамо Беседин дисквалифицирован на год

Игрока сборной Украины цитирует Sport Arena.

По словам Беседина, он пожаловался на головную боль и по ошибке взял у клубного врача таблетку Энтропа, действующим веществом которого является фонтурацетам.

"Я сказал врачу, что головная боль резко усилилась и попросил таблетку. Он сказал, что все лекарства в сумке в багажном отсеке автобуса и что сейчас нет времени останавливаться для этого, потому что мы опаздывали на матч.

Но он сказал, что может дать Кетанов из своей аптечки. Я взял таблетку... Позже я узнал от врача, что у него были Кетанов и Энтроп в соседних отделениях аптечки. Внешне они совсем не отличаются, и я не заметил разницу", - прокомментировал ситуацию Беседин еще во время расследования.

В УЕФА учли все смягчающие обстоятельства, в результате чего было принято решение отстранить Беседина на один год. Наказание вступило в силу с 19 декабря 2019 года.

Напомним, Беседин провалил допинг-тест после матча пятого тура группового этапа Лиги Европы против "Мальме". Ранее сообщалось, что клубный врач "Динамо" Леонид Миронов в январе был временно отстранен от работы с первой командой.

Как сообщал УНИАН, "Динамо" продлило контракт с Бесединым, несмотря на допинг-скандал.