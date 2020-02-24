Динамо продлило контракт с форвардом Бесединым, несмотря на скандал с допингом
Нападающий Артем Беседин подписал новый контракт с киевским "Динамо", несмотря на отстранение игрока из-за допингового скандала.
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Об этом сообщил президент клуба Игорь Суркис в эфире программы "Профутбол".
"Мне сложно что-то сказать. Некорректно будет комментировать. 24 февраля в УЕФА будут рассматривать дело. Уверен, что Артем такой парень, который не позволяет и никогда не позволял себе что-то принимать.
В "Динамо" это впервые за столько лет такой случай. Это форс-мажор какой-то, может быть. У Беседина контракт действует еще 4 года, он продлил его. Надеюсь, он вскоре встанет в строй и поможет нам", - заявил Суркис.
Напомним, по данным СМИ, Беседин сдал положительную допинг-пробу после матча пятого тура группового этапа Лиги Европы против "Мальме". Игрок не готовился ко второй половине сезона с командой и ждет решения УЕФА.
Как сообщал УНИАН, ранее стало известно, что Беседин не признает вины в употреблении допинга.