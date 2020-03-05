Итальянский клуб договорился с Шахтером о трансфере украинца - СМИ
16:42, 05 марта 2020Футбол
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Александр Зубков следующим летом перейдет в "Сампдорию".
Александр Зубков забил 9 голов в текущем сезоне / фото: fradi.hu
Футболист "Шахтера" Александр Зубков, который текущий сезон проводит на правах аренды в "Ференцвароше", в летнее межсезонье перейдет в "Сампдорию".
Об этом сообщает ansa.it.
Отмечается, что итальянский клуб уже достиг договоренности с донецким. Сумма трансфера составит около 4,5 миллиона евро.
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Арендное соглашение Зубкова с "Ференцварошем" рассчитано до лета.
В текущем сезоне украинский футболист забил 9 голов и сделал 8 ассистов в 33 матчах за "Ференцварош".
Ранее УНИАН сообщал о том, что Зубков забил решающий гол в матче лидеров чемпионата Венгрии.
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