Итальянский клуб договорился с Шахтером о трансфере украинца - СМИ

Александр Зубков следующим летом перейдет в "Сампдорию".

Футболист "Шахтера" Александр Зубков, который текущий сезон проводит на правах аренды в "Ференцвароше", в летнее межсезонье перейдет в "Сампдорию".

Об этом сообщает ansa.it.

Отмечается, что итальянский клуб уже достиг договоренности с донецким. Сумма трансфера составит около 4,5 миллиона евро.

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Арендное соглашение Зубкова с "Ференцварошем" рассчитано до лета.

В текущем сезоне украинский футболист забил 9 голов и сделал 8 ассистов в 33 матчах за "Ференцварош".

Ранее УНИАН сообщал о том, что Зубков забил решающий гол в матче лидеров чемпионата Венгрии.