Украинский футболист забил решающий гол в матче лидеров чемпионата Венгрии (видео)

Александр Зубков принес "Ференцварошу" победу над ближайшим преследователем.

Украинский полузащитник Александр Зубков своим голом принес победу "Ференцварошу" в матче 21-го тура чемпионата Венгрии против "Фехервара".

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На 51-й минуте матча Зубков отправил мяч в сетку ударом из пределов вратарской.

Этот гол остался единственным в матче - 1:0.

Набрав 3 очка, "Ференцварош", который возглавляет Сергей Ребров, оторвался от своего ближайшего преследователя в таблице чемпионата Венгрии "Фехервара" на 6 очков.

Отметим также, что в составе "Ференцвароша" весь матч на поле провел украинец Игорь Харатин, а у "Фехервара" Иван Петряк был заменен yf 84-й минуте.

Видео гола Зубкова было опубликовано на странице М4Sport в Facebook.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что вратарь сборной Украины Андрей Лунин "привез" пенальти в матче за испанский клуб.