Основной нападающий Динамо подписал новый долгосрочный контракт

Назарий Русин заключил соглашение на пять лет.

Нападающий Назарий Русин подписал новый контракт с "Динамо".

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Об этом сообщила пресс-служба киевского клуба.

Новое соглашение с 21-летним футболистом рассчитано на пять лет - до февраля 2025 года.

Русин является воспитанником "Динамо" и выступает за первую команду с 2017 года. На счету форварда 29 матчей и 7 голов во всех турнирах. Также он играл на правах аренды за луганскую "Зарю".

"Хочу поблагодарить Бога за то, что он дал мне шанс остаться в "Динамо" и продлить контракт на пять лет с такой большой командой. Хочу поблагодарить президента клуба, тренеров и партнеров по команде за то, что они помогли мне остаться здесь, а также своих родителей, девушку и всех близких людей. Я очень рад. Для меня это очень много значит", - сказал Русин.

УНИАН ранее также сообщал о том, что главный тренер "Динамо" Михайличенко объяснил решение продать венгерского легионера.