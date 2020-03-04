Заря - Львов: обзор и полное видео матча УПЛ

В Запорожье проходил очередной матч чемпионата Украины.

В среду, 4 марта, луганская "Заря" принимала "Львов" в рамках 21-го тура украинской Премьер-лиги. УПЛ, 21-й тур "Заря" - "Львов" - 2:0 Голы: Кабаев, 54, Леднев, 89 "Заря": Василь, Тымчик, Иванисеня, Вернидуб, Чеберко, Цвек, Лунев (Леднев, 80), Кочергин, Цыганикс, Громов, Кабаев "Львов": Сарнавский, Гончар, Борзенко, Братков, Бопесу, Джонатан (Приймак, 82), Богунов, Альваро, Шина, Люлька (Велвес, 64), Ренан (Яковелли, 57) Предупреждения: Тымчик, Кабаев, Цыганикс - Гончар, Борзенко, Богунов, Альваро, Братков Обзор матча Полное видео матча Football Hub УНИАН ранее сообщал о том, что "Динамо" обыграло "Колос" в Киеве.

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