Заря - Львов: обзор и полное видео матча УПЛ
19:23, 04 марта 2020Футбол
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В Запорожье проходил очередной матч чемпионата Украины.
Заря ведет борьбу с Динамо за серебро УПЛ / фото: ФК Заря
В среду, 4 марта, луганская "Заря" принимала "Львов" в рамках 21-го тура украинской Премьер-лиги.
УПЛ, 21-й тур
"Заря" - "Львов" - 2:0
Голы: Кабаев, 54, Леднев, 89
"Заря": Василь, Тымчик, Иванисеня, Вернидуб, Чеберко, Цвек, Лунев (Леднев, 80), Кочергин, Цыганикс, Громов, Кабаев
"Львов": Сарнавский, Гончар, Борзенко, Братков, Бопесу, Джонатан (Приймак, 82), Богунов, Альваро, Шина, Люлька (Велвес, 64), Ренан (Яковелли, 57)
Предупреждения: Тымчик, Кабаев, Цыганикс - Гончар, Борзенко, Богунов, Альваро, Братков
Обзор матча
Полное видео матча
Football Hub
УНИАН ранее сообщал о том, что "Динамо" обыграло "Колос" в Киеве.
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