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Заря - Львов: обзор и полное видео матча УПЛ

19:23, 04 марта 2020
Футбол
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Заря ведет борьбу с Динамо за серебро УПЛ / фото: ФК Заря

УПЛ, 21-й тур

"Заря" - "Львов" - 2:0

Голы: Кабаев, 54, Леднев, 89

"Заря": Василь, Тымчик, Иванисеня, Вернидуб, Чеберко, Цвек, Лунев (Леднев, 80), Кочергин, Цыганикс, Громов, Кабаев

"Львов": Сарнавский, Гончар, Борзенко, Братков, Бопесу, Джонатан (Приймак, 82), Богунов, Альваро, Шина, Люлька (Велвес, 64), Ренан (Яковелли, 57)

Предупреждения: Тымчик, Кабаев, Цыганикс - Гончар, Борзенко, Богунов, Альваро, Братков

Обзор матча

Полное видео матча

Football Hub

УНИАН ранее сообщал о том, что "Динамо" обыграло "Колос" в Киеве.

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