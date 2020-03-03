Итальянский клуб нацелился на украинского футболиста Шахтера

Александр Зубков, который выступает за "Ференцварош", может переехать в Италию.

Итальянская "Сампдория" заинтересована в подписании украинского полузащитника "Шахтера" Александра Зубкова, который текущий сезон на правах аренды проводит в "Ференцвароше".

Об этом стало известно сайту "Футбол 24".

"Сампдория" хочет подписать 23-летнего Зубкова в летнее межсезонье и уже готова начать переговоры с "Шахтером". Итальянский клуб хочет предложить за футболиста от 3 до 5 миллионов евро.

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Отметим, что аренда Зубкова в "Ференцварош" рассчитана до окончания текущего сезона, а контракт с "Шахтером" действует до лета 2022 года.

Портал Transfermarkt оценивает Зубкова в 1,2 миллиона евро.

В активе Зубкова 9 голов и 8 ассистов в 33 матчах за венгерский клуб, который, напомним, тренирует Сергей Ребров.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что немецкий клуб заинтересовался украинцем из "Зари".