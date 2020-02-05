Немецкий клуб заинтересовался украинцем из Зари - СМИ

Богдан Михайличенко попал в сферу интересов "Вердера".

Немецкий "Вердер" заинтересован в подписании контракта с защитником "Зари" Богданом Михайличенко.

Об этом сообщает портал transfermarketweb.com.

Источник отмечает, что в летнее межсезонье "Вердер" может предложить за украинца около двух миллионов евро.

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Вероятно, "Вердер" мог обратить внимание на Михайличенко благодаря главному тренеру "Зари" Виктору Скрипнику, который ранее возглавлял немецкий клуб.

Михайличенко является воспитанником "Динамо". Прошлым летом он подписал полноценный контракт с "Зарей" до 2023 года. До этого он выступал за луганский клуб на правах аренды.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что киевское "Динамо" отказалось продать легионера за пять миллионов долларов.