"Решающий момент": тренер Бенфики надеется на атмосферу домашнего стадиона в игре с Шахтером

Бруну Лаже уверен, что очень важна правильная мотивация футболистов.

Главный тренер португальской "Бенфики" Бруну Лаже поделился ожиданиями от ответного поединка с донецким "Шахтером" в 1/16 финала Лиги Европы.

УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча Бенфика - Шахтер.

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Cпециалиста цитирует пресс-служба "горняков".

"Мы постоянно анализируем игру, и анализируем критически. Однако не всегда надо показывать все наши ошибки или кого-то наказывать. Конечно, нужно работать и устранять слабые места. Мы с оптимизмом смотрим в будущее. Сейчас я сделал акцент на мотивации, чтобы футболисты чувствовали себя комфортно. Если постоянно будут негативные эмоции, это вряд ли чем-то поможет. Работать есть над чем.

Чем отличается предстоящая игра от первой, так это тем, что нас ждет решающий момент. Все футболисты знают, что они должны делать на поле. Как коллективно, так и индивидуально. Матч не будет более легким или сложным. Он будет другим", - отметил Лаже.

Тренер "орлов" также коротко охарактеризовал чемпиона Украины:

"Игра будет состоять из разных этапов, и мы должны искать определенные ходы, которые нам позволят идти вперед. Мы знаем, что противостоим очень сильному сопернику, поэтому должны быть так же сильны. "Шахтер" любит контролировать территорию и пространство, но мы должны видеть эти моменты и реагировать на развитие событий с течением времени. Также Каштру прав, что на нашем стадионе особенная атмосфера. Мы ощущаем ее, когда играем дома, и чувствуем фантастическую поддержку наших фанатов на выезде. Болельщики были с нами всегда - и в хорошие, и в плохие моменты для команды. Важно, чтобы были полные трибуны и эта поддержка".

Первый матч в Харькове завершился победой украинской команды со счетом 2:1. Второй поединок состоится сегодня, 27 февраля. Начало - в 22:00.

УНИАН ранее сообщал о том, что главный тренер Шахтера верит в шансы команды выиграть Лигу Европы.