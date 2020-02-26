Каштру считает, что Шахтер может выиграть Лигу Европы

Португальский тренер ждет от второго матча с "Бенфикой" красивого атакующего футбола.

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру поделился ожиданиями от предстоящей встречи с "Бенфикой" в Лиссабоне в рамках 1/16 финала Лиги Европы, а также выразил мнение, что "горняки" могут стать победителями турнира.

УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча Бенфика - Шахтер.

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Слова Каштру приводит football.ua.

"Я всегда рассматриваю футбол как оптимист и как пессимист. Мы понимаем, насколько разные события могут происходить в течение любых турниров. Иногда ты ждешь одного, а происходит все иначе. "Шахтер" и "Бенфика" могли бы играть в финале Лиги Европы. Возможно, именно мы там будем. Кто-то станет победителем турнира. Возможно, это будем мы", - сказал Каштру.

"Нас ждет сбалансированная игра. Это будет отличная борьба обеих команд. Надеемся, что на поле будет красивый атакующий футбол, как это было в Харькове. Самое главное - это продемонстрировать силу нашей команды. Мы больше уделяем время этому, чем сопернику", - также отметил португальский тренер.

Каштру также ответил на вопрос о том, что ему нужно выбить из турнира команду из своей родной страны:

"Шахтер" должен выиграть и пройти дальше. Извините португальцы... Я действительно счастлив вернуться в Португалию, для меня первый опыт играть с другой командой в своей родной стране. Я всегда хочу, чтобы Португалия проходила дальше во всех соревнованиях, но не в этот раз. Сейчас дальше должен идти "Шахтер".

Кроме того, португальский специалист подчеркнул, что участие в матче Виктора Коваленко и Алана Патрика находится под вопросом.

Напомним, первая встреча команд завершилась победой "Шахтера" со счетом 2:1. Ответный матч пройдет 27 февраля.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что матч "Бенфика" - "Шахтер" будет судить арбитр, который удалял с поля Андрея Шевченко.