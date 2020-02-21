Шевченко анонсировал вызов в сборную новых игроков на товарищеские матчи перед Евро-2020

Тренер пока не стал уточнять, о ком идет речь.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко посетил матч "Шахтера" против "Бенфики" в 1/16 финала Лиги Европы, после которого заявил, что даст шанс новым игрокам перед Евро-2020.

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Наставника цитирует портал zbirna.com.

"Считаю, что "Шахтер" хорошо вошел в этот год. В поединке с сильным соперником команда выглядела убедительно, в особенности в плане своей готовности. Результат первого матча положительный, хотя все понимают, что выездные игры в Португалии никогда не складываются легко.

Все сборники "Шахтера" выглядели хорошо, сыграли на своем уровне. Ждем возобновления чемпионата Украины, следим за всеми легионерами. Думаю, что на контрольные матчи с Францией и Польшей в сборной появятся новые имена. Но фамилии я пока не буду называть", - заявил Шевченко.

"Шахтер" одержал победу в Харькове со счетом 2:1. Ответную игру команды проведут в Лиссабоне 27 февраля.

Напомним, в марте сборная Украины в рамках подготовки к Евро-2020 сыграет против сборных Франции (27 марта) и Польши (31 марта) на полях соперников.

УНИАН ранее сообщал о том, что Шевченко вошел в топ-10 рейтинга всех тренеров Евро-2020.