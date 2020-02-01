Шевченко вошел в топ-10 рейтинга всех тренеров Евро-2020

Главный тренер сборной Украины занимает восьмое место по проценту набранных очков.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко занял восьмое место в рейтинге всех тренеров предстоящего чемпионата Европы-2020 по проценту набранных очков во главе команды.

Об этом сообщает zbirna.com.

Под руководством Шевченко сборная Украины провела 33 матча и набрала 67% от максимально возможного количества очков.

По этому показателю Шевченко уступает лишь тренерам, которые возглавляют сборные-гранды.

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Среди тренеров, команды которых вышли на Евро-2020, лидирует Роберто Мартинес. Под его руководством сборная Бельгии за три с половиной года провела 43 матча и набрала 84% от максимально возможного количества очков.

Топ-8 тренеров Евро-2020 по проценту набранных очков

1. Роберто Мартинес (Бельгия) - 84%

2. Роберто Манчини (Италия) - 75%

3. Йоахим Лев (Германия) - 71%

4. Дидье Дешам (Франция) - 71%

5. Луис Энрике (Испания) - 71%

6. Фернанду Сантуш (Португалия) - 70%

7. Гарет Саутгейт (Англия) - 69%

8. Андрей Шевченко (Украина) - 67%

Ранее УНИАН также сообщал о том, что украинский тренер Мирон Маркевич сделал прогноз на выступление Украины на Евро-2020.