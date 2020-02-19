Прятался от камер: легендарный Марадона принял неизвестное вещество во время матча (видео)
Легендарный Диего Марадона, который возглавляет аргентинский клуб "Химнасия и Эсгрима", попал в неоднозначную ситуацию во время матча против "Росарио Сентраль" (0:1).
Камеры засняли, как Марадона принимает неизвестное вещество, которое ему положили в руку, когда он сидел на тренерской скамейке.
Примечательно, что ассистенты Марадоны всячески пытались скрыть прием препарата от чужих глаз, дружно закрыв легенду от камер. Именно это и вызвало подозрения у болельщиков.
Dice Maradona que ya no se droga más.— Dr Tangalanga (@DrTangalanga_) February 17, 2020
🤣🤣🤣👇👇👇👇 pic.twitter.com/2xHnU2FMpz
Напомним, ранее Марадона признавался в том, что употреблял наркотики. Экс-футболист лечился от пагубной зависимости.
Ранее УНИАН также сообщал о том, что сын легендарного Пеле откровенно рассказал о состоянии здоровья отца.