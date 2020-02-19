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Прятался от камер: легендарный Марадона принял неизвестное вещество во время матча (видео)

14:02, 19 февраля 2020
Футбол
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Диего Марадона возглавляет клуб Химнасия и Эсгрима / фото: twitter.com/gimnasia_

Легендарный Диего Марадона, который возглавляет аргентинский клуб "Химнасия и Эсгрима", попал в неоднозначную ситуацию во время матча против "Росарио Сентраль" (0:1).

Камеры засняли, как Марадона принимает неизвестное вещество, которое ему положили в руку, когда он сидел на тренерской скамейке.

Примечательно, что ассистенты Марадоны всячески пытались скрыть прием препарата от чужих глаз, дружно закрыв легенду от камер. Именно это и вызвало подозрения у болельщиков.

Напомним, ранее Марадона признавался в том, что употреблял наркотики. Экс-футболист лечился от пагубной зависимости.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что сын легендарного Пеле откровенно рассказал о состоянии здоровья отца.

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