Прятался от камер: легендарный Марадона принял неизвестное вещество во время матча (видео)

Ассистенты аргентинца помогли ему скрытно принять препарат.

Легендарный Диего Марадона, который возглавляет аргентинский клуб "Химнасия и Эсгрима", попал в неоднозначную ситуацию во время матча против "Росарио Сентраль" (0:1).

Камеры засняли, как Марадона принимает неизвестное вещество, которое ему положили в руку, когда он сидел на тренерской скамейке.

Примечательно, что ассистенты Марадоны всячески пытались скрыть прием препарата от чужих глаз, дружно закрыв легенду от камер. Именно это и вызвало подозрения у болельщиков.

Dice Maradona que ya no se droga más.

🤣🤣🤣👇👇👇👇 pic.twitter.com/2xHnU2FMpz — Dr Tangalanga (@DrTangalanga_) February 17, 2020

Напомним, ранее Марадона признавался в том, что употреблял наркотики. Экс-футболист лечился от пагубной зависимости.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что сын легендарного Пеле откровенно рассказал о состоянии здоровья отца.