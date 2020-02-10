"Есть проблемы": сын легендарного Пеле откровенно рассказал о состоянии здоровья отца

У "Короля футбола" депрессия из-за того, что он не может нормально передвигаться.

Сын легенды футбола Пеле Эдиньо рассказал о состоянии здоровья своего отца.

Об этом Эдиньо сказал в интервью Globo Esporte.

"Он довольно слаб с точки зрения подвижности. Реабилитация после операции по замене тазобедренного сустава прошла не идеально. У него есть проблемы с передвижением, что в свою очередь вызывает у него определенную депрессию. Представьте, он - король, всегда был внушительной фигурой в мире футбола, а теперь не может нормально ходить. Он очень смущается из-за этого", - рассказал Эдиньо.

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"Он добился небольшого прогресса в ходьбе, но ему еще все очень трудно. Из-за этого он не хочет никуда выходить, не хочет ничего делать за пределами дома. Он стал очень стеснителен".

Напомним, весной прошлого года Пеле был госпитализирован в Париже, где перенес операцию по удалению камня из мочеточника.

79-летний Пеле является единственным в истории трехкратным чемпионом мира.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что Криштиану Роналду вошел в тройку лучших бомбардиров в истории футбола. Впереди - только Пеле и Ромарио.