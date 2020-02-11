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Вратарь сборной Украины Лунин попал в команду тура в Испании (фото)

10:04, 11 февраля 2020
Футбол
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Лунин регулярно играет в основе Овьедо / фото: twitter.com/realoviedo

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин был включен в символическую команду лучших игроков 27 тура Сегунды - второго по силе дивизиона чемпионата Испании по футболу.

Команду лучших представило авторитетное издание Marca.

Лунин принадлежит мадридскому "Реалу", а на правах аренды выступает за "Овьедо", который в минувшем туре сыграл вничью с "Райо Вальекано" - 1:1.

Украинец несколько раз выручал свою команду, в том числе запомнился эффектным сэйвом и был близок, чтобы отразить пенальти.

marca.com

Для Лунина это был пятый матч в составе "Овьедо". После перехода в аренду в январе украинец неизменно появляется на поле в стартовом составе своей команды.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что украинец Руслан Малиновский своим голом принес победу итальянской "Аталанте".

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