Вратарь сборной Украины Лунин провел яркий матч в Испании (видео)
22:24, 09 февраля 2020Футбол
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Украинский голкипер совершил несколько эффектных сэйвов и едва не отразил пенальти.
Один из сэйвов Андрея Лунина / фото: La Liga
Голкипер сборной Украины Андрей Лунин провел отличный матч за "Овьедо" в рамках 27-го тура Сегунды.
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В поединке против "Райо Вальекано" Лунин совершил четыре сэйва и едва не отразил удар с пенальти на 75-й минуте встречи - голкипер коснулся мяча, но не спас ворота.
Испанское издание eldesmarque.com назвало Лунина лучшим игроком матча.
Встреча в итоге завершилась вничью - 1:1.
Для Лунина это был пятый матч в составе "Овьедо". После перехода в аренду в январе украинец неизменно появляется на поле в стартовом составе своей команды.
LUNIN 🆚 V a ll e c a n o pic.twitter.com/JGB8kp56iL— SportsBoxingUA (@sports_ua) February 9, 2020
Ранее УНИАН также сообщал о том, что украинец Руслан Малиновский своим голом принес победу итальянской "Аталанте".
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