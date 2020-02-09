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Вратарь сборной Украины Лунин провел яркий матч в Испании (видео)

22:24, 09 февраля 2020
Футбол
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Один из сэйвов Андрея Лунина / фото: La Liga

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В поединке против "Райо Вальекано" Лунин совершил четыре сэйва и едва не отразил удар с пенальти на 75-й минуте встречи - голкипер коснулся мяча, но не спас ворота.

Испанское издание eldesmarque.com назвало Лунина лучшим игроком матча.

Встреча в итоге завершилась вничью - 1:1.

Для Лунина это был пятый матч в составе "Овьедо". После перехода в аренду в январе украинец неизменно появляется на поле в стартовом составе своей команды.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что украинец Руслан Малиновский своим голом принес победу итальянской "Аталанте".

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