Вратарь сборной Украины Лунин провел яркий матч в Испании (видео)

Украинский голкипер совершил несколько эффектных сэйвов и едва не отразил пенальти.

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин провел отличный матч за "Овьедо" в рамках 27-го тура Сегунды.

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В поединке против "Райо Вальекано" Лунин совершил четыре сэйва и едва не отразил удар с пенальти на 75-й минуте встречи - голкипер коснулся мяча, но не спас ворота.

Испанское издание eldesmarque.com назвало Лунина лучшим игроком матча.

Встреча в итоге завершилась вничью - 1:1.

Для Лунина это был пятый матч в составе "Овьедо". После перехода в аренду в январе украинец неизменно появляется на поле в стартовом составе своей команды.

LUNIN 🆚 V a ll e c a n o pic.twitter.com/JGB8kp56iL — SportsBoxingUA (@sports_ua) February 9, 2020

Ранее УНИАН также сообщал о том, что украинец Руслан Малиновский своим голом принес победу итальянской "Аталанте".