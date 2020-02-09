Динамо уверенно разобралось с боснийским клубом в контрольном матче (видео)

"Динамо" продолжает подготовку ко второй части сезона.

Киевское "Динамо" в рамках сбора в Турции провело контрольный матч против клуба "Борац" из Боснии и Герцеговины.

Встреча завершилась разгромной победой "Динамо" со счетом 4:1.

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Голами в составе киевлян отметились Виталий Миколенко, Мохаммед Кадири, Фран Соль и Карлос де Пена, который отличился в третьем матче подряд. Испанец Соль к забитому голу добавил результативную передачу.

"Динамо" - "Борац" - 4:1

Голы: Миколенко (43), Кадири (54), Соль (56), де Пена (65) - Вранеш (71, пенальті)

"Динамо": Бойко, Попов (Романчук, 46), Сидорчук (Кадири, 46), Вербич (де Пена, 46), Шепелев (Андриевский, 46), Шапаренко (Мащенко, 57), Миколенко (Пиварич, 46), Шабанов (Сирота, 46), Русин (Соль, 46), Кендзера (Караваев, 46), Дуэлунд (Сухоручко, 57).

YouTube-канал "Динамо" опубликовал полное видео матча.

Свой следующий контрольный матч "Динамо" проведет 11 февраля. Соперником киевлян будет белорусский БАТЭ.

Как сообщал УНИАН, ранее в контрольном матче "Динамо" разгромило норвежский клуб.