Снова разгром: Динамо обыграло норвежцев на сборе в Турции (видео)

Киевляне забили сопернику три безответных мяча.

Киевское "Динамо" провело второй товарищеский матч в рамках тренировочного сбора в турецком Белеке.

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Подопечные Алексея Михайличенко встречались с норвежским "Стремсгодсетом" и одержали победу со счетом 3:0.

Счет открыл де Пена, который красиво закинул мяч за шиворот вратарю ударом со штрафного в районе середины поля. Уже после перерыва в составе динамовцев отличились Миколенко и Сидорчук.

"Динамо" - "Стремсгодсет" - 3:0

Голы: де Пена, 42, Миколенко, 74, Сидорчук, 81

"Динамо": Бойко (Бущан, 46), Караваев (Кендзера, 67), Романчук (Попов, 67), Сирота (Кадири, 67), Пиварич, Андриевский (Буяльский, 67), Шапаренко (Сидорчук, 67), де Пена (Миколенко, 67), Мащенко (Цитаишвили, 46), Сухоручко (Дуэлунд, 67), Русин (Соль, 46)

Полное видео матча

Следующую товарищескую игру киевляне проведут 9 февраля против боснийского "Бораца".

УНИАН ранее сообщал, что в прошлом поединке "Динамо" разгромило словенцев.