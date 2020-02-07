Украинского футболиста исключили из заявки шотландского клуба на Лигу Европы из-за незнания языка

У Марьяна Шведа трудности с английским языком и адаптацией в шотландском клубе.

Украинский полузащитник Марьян Швед не попал в заявку шотландского "Селтика" на плей-офф Лиги Европы 2019-2020.

Об этом стало известно после того, как "Селтик" подал заявку, которая опубликована на официальном сайте УЕФА.

Стоит отметить, что накануне главный тренер "Селтика" Нил Леннон анонсировал то, что Швед не попадет в заявку на Лигу Европы и объяснил это в том числе тем, что у игрока есть трудности с английским языком.

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"Шведу тяжело. У него трудности с английским языком, а на тренировках он порой не на том уровне, что и остальные в команде. Он талантливый игрок, но, возможно, ему требуется немного больше времени, чтобы адаптироваться и акклиматизироваться, чем другим", - цитирует Леннона dailyrecord.co.uk.

Напомним, Швед перешел в "Селтик" еще в год назад, но прошлый сезон доигрывал в "Карпатах", после чего присоединился к шотландскому клубу в мае.

В текущем сезоне Швед провел за "Селтик" всего два матча и отметился одним забитым голом.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что украинский футболист забил гол в Бельгии на первой минуте матча.