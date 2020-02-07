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Украинского футболиста исключили из заявки шотландского клуба на Лигу Европы из-за незнания языка

13:03, 07 февраля 2020
Футбол
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Марьян Швед провел за Селтик лишь два матча / фото: twitter.com/celticfc

Об этом стало известно после того, как "Селтик" подал заявку, которая опубликована на официальном сайте УЕФА.

Стоит отметить, что накануне главный тренер "Селтика" Нил Леннон анонсировал то, что Швед не попадет в заявку на Лигу Европы и объяснил это в том числе тем, что у игрока есть трудности с английским языком.

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"Шведу тяжело. У него трудности с английским языком, а на тренировках он порой не на том уровне, что и остальные в команде. Он талантливый игрок, но, возможно, ему требуется немного больше времени, чтобы адаптироваться и акклиматизироваться, чем другим", - цитирует Леннона dailyrecord.co.uk.

Напомним, Швед перешел в "Селтик" еще в год назад, но прошлый сезон доигрывал в "Карпатах", после чего присоединился к шотландскому клубу в мае.

В текущем сезоне Швед провел за "Селтик" всего два матча и отметился одним забитым голом.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что украинский футболист забил гол в Бельгии на первой минуте матча.

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