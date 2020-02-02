Украинский футболист забил гол в Бельгии на первой минуте матча (видео)

Роман Безус помог своей команде добыть крупную победу.

Украинский полузащитник Роман Безус отличился голом за "Гент" в поединке 24-го тура чемпионата Бельгии против "Мехелена".

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Украинец совершил дальний удар уже на первой минуте встречи - вратарь справиться не сумел.

"Гент" завершил матч на выезде итоговой победой со счетом 3:0.

Стоит отметить, что Роман забил гол во втором поединке чемпионата подряд. В прошлом туре ему удалось отличиться в воротах "Генка". Всего в нынешнем сезоне полузащитник забил 7 голов и отдал 2 ассиста в 23 поединках.

Видео гола Безуса

Всю игру за "Гент" на поле также провел украинский защитник Игорь Пластун.

Команда украинцев занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Бельгии, набрав 48 очков.

УНИАН ранее также сообщал о том, что украинский футболист забил решающий гол в чемпионате Венгрии.