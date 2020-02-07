Три домашних матча: стало известно, с кем и в каких городах сборная Украины сыграет перед Евро-2020

Подопечные Андрея Шевченко проведут контрольные матчи в конце мая и начале июня.

Сборная Украины перед Евро-2020 проведет три контрольных матча на украинских стадионах.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко.

26 мая, как стало известно ранее, сборная Украины сыграет против сборной Кипра. Эта встреча пройдет в Харькове.

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2 июня подопечные Андрея Шевченко в Киеве будут принимать сборную Северной Ирландии.

Третий контрольный матч запланирован на 7 июня. Во Львове украинская сборная сыграет против Израиля.

Города, в которых пройдут матчи, еще предстоит утвердить исполкому Федерации футбола Украины.

Напомним, в марте сборная Украины в рамках подготовки к Евро-2020 сыграет против сборной Франции (27 марта) и Польши (31 марта) на полях соперников.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что тренерский штаб Шевченко в сборной Украины пополнил чемпион АПЛ.