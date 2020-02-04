Тренерский штаб Шевченко в сборной Украины пополнил чемпион АПЛ

С командой будет работать новый физиотерапевт.

Тренерский штаб сборной Украины пополнил итальянский специалист Андреа Аззалин.

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Об этом сообщает Sport Arena.

По информации издания, 34-летний тренер будет отвечать за физическую подготовку игроков.

Аззалин в прошлом работал в сборной Италии U-21, сборной Греции, "Монако" и "Нанте". Кроме того, физиотерапевт был ассистентом Клаудио Раньери в "Лестере" и вместе с командой стал чемпионом английской Премьер-лиги.

Сборная Украины в марте проведет два товарищеских поединка на выезде - против Франции 27 марта и Польши 31 марта.

Первый матч в финальной части Евро-2020 "желто-синие" проведут в Амстердаме (14 июня против сборной Нидерландов). В Бухаресте Украине предстоит провести матчи второго тура группового этапа (18 июня, соперник неизвестен) и третьего (22 июня против Австрии).

УНИАН ранее сообщал о том, что сборная Украины определилась с тренировочной базой на Евро-2020.