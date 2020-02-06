Пять клубов хотят подписать Месси после скандала с руководителем Барселоны

Аргентинец может покинуть каталонский клуб летом.

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси после окончания сезона может впервые в карьере сменить клуб.

Об этом сообщило издание La Gazzetta dello Sport, которое вынесло эту тему на первую полосу.

По информации итальянского СМИ, в услугах 32-летнего нападающего заинтересованы английские "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити", итальянские "Ювентус" и "Интер", а также французский "Пари Сен-Жермен".

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Это связано с конфликтом, который возник у капитана "Барселоны" со спортивным директором клуба Эриком Абидалем.

Аргентинец эмоционально отреагировал на интервью Абидаля, в котором тот заявил, что решение уволить экс-главного тренера команды Эрнесто Вальверде созрело еще в декабре в связи с тем, что ряд футболистов был недоволен тренером и недостаточно усердно работал под его руководством. Таким образом, француз переложил ответственность за увольнение тренера на игроков "Барселоны".

Месси опубликовал пост в Instagram, в котором заявил, что в таком случае Абидалю стоило бы называть имена игроков.

Лионель Месси в нынешнем сезоне чемпионата Испании провел 17 матчей, в которых забил 14 голов и отдал 8 ассистов.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что Месси отметился очередным рекордом.