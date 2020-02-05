"Называйте имена": Месси в сети раскритиковал поступок руководителя Барселоны
Лидер "Барселоны" Лионель Месси публично раскритиковал спортивного директора клуба Эрика Абидаля.
Месси эмоционально отреагировал на интервью Абидаля, в котором тот заявил, что решение уволить экс-главного тренера команды Эрнесто Вальверде созрело еще в декабре в связи с тем, что ряд футболистов был недоволен тренером и недостаточно усердно работал под его руководством. Таким образом, француз переложил ответственность за увольнение тренера на игроков "Барселоны".
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Месси опубликовал пост в Instagram, в котором заявил, что в таком случае Абидалю стоило бы называть имена игроков.
"Честно говоря, мне не нравится делать подобное, но я думаю, что каждый должен нести ответственность за свои собственные действия и решения. Игроки ответственны за то, что происходит на поле, и мы всегда первые признаем, когда мы делаем что-либо неправильно.
Те, кто отвечают за руководство клубом, должны брать на себя ответственность за это и принимаемые ими решения. Наконец, я думаю, что когда речь идет об игроках, то необходимо назвать их имена, потому что в противном случае мы мараем всех и озвучиваем то, что не соответствует действительности", - написал Месси.
Напомним, Вальверде был уволен из "Барселоны" 14 января. Вместо него был назначен Кике Сетьен.
Стоит отметить, что Месси неоднократно публично поддерживал Вальверде.
Ранее УНИАН также сообщал о том, что Месси отметился очередным рекордом.