Апелляция Динамо по расистскому скандалу в матче с Шахтером отклонена

Киевский клуб еще может обратиться в СAS.

Апелляция киевского "Динамо" по делу о расизме в поединке с донецким "Шахтером" была отклонена в полном объеме.

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Об этом стало известно порталу Sport Arena.

Теперь у вице-чемпиона Украины осталась только возможность оспорить это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Если этого не произойдет, то наказание в виде одного матча без зрителей и штрафа в размере 500 тысяч гривен останется в силе. Таким образом, при пустых трибунах команда Алексея Михайличенко может провести поединок против "Ворсклы" в 19-м туре УПЛ 22 февраля, однако это еще не подтверждено.

Напомним, во время матча "Шахтер" - "Динамо" в Харькове арбитру пришлось приостанавливать поединок из-за проявлений расизма в адрес бразильских легионеров "Шахтера" со стороны фанатов киевлян. В ответ на расизм лидер "горняков" Тайсон показал болельщикам "Динамо" средний палец.

УНИАН ранее сообщал о том, что "Динамо" разгромом начало второй тренировочный сбор в Турции.