"Очень хороший урок": Зинченко извинился за удаление перед командой и болельщикам Манчестер Сити

Украинец пообещал работать еще усерднее.

Украинский футболист "Манчестер Сити" Александр Зинченко ответил на критику в свой адрес после удаления в поединке 25-го тура английской Премьер-лиги против "Тоттенхэма".

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Обращение игрок опубликовал на своей странице в Instagram.

"Я хотел бы извиниться перед командой и всеми фанатами "Сити". Без сомнения, вся вина лежит полностью на мне. Это будет очень хороший урок. Единственное, что могу пообещать вам, что я буду работать усерднее, чем когда-либо прежде", - написал Александр.

Поединок завершился победой "Тоттенхэма" со счетом 2:0. На 42-й минуте Зинченко получил желтую за неспортивное поведение, а на 61-й минуте за фол арбитр удалил украинца, после чего "горожане" дважды пропустили.

В активе у "Ман Сити" осталось 51 очко и второе место в турнирной таблице АПЛ с отставанием от "Ливерпуля" на 22 пункта.

УНИАН ранее сообщал о том, что Зинченко стал худшим игроком матча "Манчестер Сити" - "Тоттенхэм".