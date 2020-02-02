"Удаление - ключевой момент": Зинченко признан худшим игроком матча Манчестер Сити - Тоттенхэм

Хосеп Гвардиола просил подопечного в перерыве быть осторожным.

Украинский футболист "Манчестер Сити" Александр Зинченко стал худшим игроком матча 25-го тура английской Премьер-лиги против "Тоттенхэма".

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Поединок завершился победой "шпор" со счетом 2:0. На 42-й минуте Зинченко получил желтую за неспортивное поведение, а на 61-й минуте за фол арбитр удалил украинца, после чего "горожане" дважды пропустили.

Авторитетный портал WhoScored признал игрока сборной Украины худшим по итогам матча. Зинченко получил оценку 5.5. Лучшим футболистом встречи стал голкипер "Тоттенхэма" Уго Льорис - 8.6.

Главный тренер "Ман Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал красную карточку украинца:

"Удаление стало ключевым эпизодом игры. Это был сложный момент для всей команды в психологическом плане. В перерыве мы говорили Зинченко, что ему надо быть осторожным, имея желтую карточку".

В активе у "Ман Сити" осталось 51 очко и второе место в турнирной таблице АПЛ с отставанием от "Ливерпуля" на 22 пункта.

УНИАН ранее сообщал о том, что Зинченко пересек историческую отметку подписчиков в Instagram.